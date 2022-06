Nosso objetivo é fornecer soluções de iluminação para todo tipo de aplicações, trabalhando com uma ampla gama de produtos e orçamentos. Oferecemos um serviço acompanhado e personalizado, garantido a solução adequada e de acordo com as expectativas do cliente.

Somos uma equipa pequena e unida, que pode ajudá-lo em todas as áreas da iluminação desde projetos e estudos luminotécnicos, decorativa, comercial, técnica, instalação. Nós também prestamos um serviço de manutenção pós-venda a longo prazo, para manter o correto funcionamento das luzes.