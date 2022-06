O conceito da natureza está muito presente na imagem do Mercado da Madeira. O estilo natural e único que caracteriza os nossos produtos partilha a visão da José Luis Madeiras – tornar a madeira presente e valorizada pela sociedade. A marca foi criada em janeiro de 2019 no âmbito do reconhecimento de uma procura crescente de materiais naturais quer para utilização em espaços públicos quanto privados. A empresa mãe (José Luis Madeiras), com 25 anos de existência, está no mercado como comercializador de madeiras maciças. Este background sustentável permite dar uma resposta mais eficiente e eficaz aos clientes. As peças são totalmente portuguesas embora a matéria prima seja oriunda não só de países europeus, como dos EUA e África. A maioria das madeiras são oriundas de florestas com certificado PEFC (programme for the endorsement of forest certification). É nossa preocupação que a madeira seja criteriosamente selecionada na floresta, considerando a sua sustentabilidade, de modo a trazer para o público em geral o gosto e respeito pela natureza. A produção é feita em Paços de Ferreira recorrendo a métodos tradicionais de carpintaria e fabrico de móveis. O Mercado da Madeira, sendo uma marca pertencente ao grupo José Luís Madeiras (importador e comercializador de madeira), distingue-se pela variedade de qualidades de madeira disponível (kambala, carvalho, nogueira, acácia, freixo, douglas, castanho, entre outras) bem como a possibilidade de cortes á medida e dimensões pouco usuais dada a sua grandeza. Distingue-se também em termos de rapidez e entrega, bem como personalização em acabamentos. Destina-se a um mercado vasto que tanto abrange o particular como a hotelaria (por exemplo). Trata-se de uma tendência. Todavia pela sua resistência, diversidade original e orgânica, os consumidores deste produto são apreciadores da qualidade. É um produto que se mistura facilmente com vários estilos e como tal com uma presença fácil em qualquer ambiente.