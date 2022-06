PONTiLINHA - Arte na Confeção & Ofício da Ideias.

Ao longo de 37 anos, o Atelier desenvolveu a arte de talhar, cortar e executar cortinas e estofos. Sabedoria, experiência e atenção ao pormenor são pontos que se destacam na nossa equipa e desta forma atendemos as necessidades de Designers, Arquitectos, Decoradores e clientes particulares disponibilizando os nossos serviços de confeção e acompanhamento técnico em todas as fases do protejo.

O Atelier dispõe de um serviço próprio de confecção de cortinas, faculta aconselhamento na escolha de materiais e dispões de serviço de montagem e manutenção executado por colaboradores especializados.

PONTiLINHA - http://www.atelierpontilinha.com

E-MAIL: oatelierpontilinha@gmail.com ou correio@atelierpontilinha.com

TELEMÓVEL - 931807701

TELEFONE/FAX 225 100 272