A Urbiágua é uma empresa portuguesa, criada em 2001, dedicada à concepção e consultoria de fontes ornamentais e jogos de água.

A experiência reunida ao longo dos anos permite-nos tornar cada fonte num espetáculo único de luz e água.

Cada projecto é pensado, desenhado e concebido tendo em conta as necessidades do cliente, o objectivo e o espaço em que se insere. É por isso que cada fonte é única e feita à medida do cliente.

Desta forma trabalhamos sempre em conjunto com as equipas de projeto, tanto arquitetos, como engenheiros, para que a construção da fonte ou dos jogos de água cumpra os requisitos.