Somos uma equipa empenhada em criar soluções para projetos de Design e Decoração de Interiores, sempre com a sua satisfação e bem-estar no topo das nossas prioridades.

Desenvolvemos e implementamos projetos de design e decoração de interiores para habitações, espaços comerciais e unidades hoteleiras, com recurso à modelação 3D e colaborando consigo em todos os momentos do projeto. Conte com uma equipa de profissionais especializados, criativos e atentos às novas tendências do design e decoração de interiores para a realização do seu projeto.

Criamos mobiliário por medida e personalizado ao seu gosto, garantindo que a sua peça ficará perfeitamente ajustada ao espaço a que pertence. A BORAGUI também produz mobiliário e artigos de decoração originais para todo o tipo de casas e negócios. Todas as peças que produzimos são feitas por profissionais e artesãos com uma vasta experiência e passam por um controlo de qualidade antes de serem entregues.

Temos também ao seu dispor uma vasta gama de produtos de marcas cuidadosamente seleccionadas, oferecendo-lhe as melhores soluções de mobiliário, artigos de decoração, entre outros materiais.

Inspiramo-nos no Mundo, na Natureza e nas novas tendências, que conjugado com o nosso estilo próprio, permite-nos criar ambientes e mobiliário funcionais, elegantes e confortáveis. Em cada projeto, temos como missão fazer com que se sinta bem no seu espaço e que tenha as suas vivências com conforto todos os dias, por isso, conte com a nossa colaboração contínua.