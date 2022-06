Anna Westerlund nasceu em Lisboa em 1978. Frequentou o Curso Superior de Publicidade até perceber que a sua paixão era a cerâmica. Desde sempre que as viagens têm um papel preponderante na sua vida, não só por ter passado grandes temporadas na Suécia, mas porque trabalhou mais do que 10 anos como modelo, o que a levou a viver em vários países. Em 2008, desde que terminou o curso de cerâmica na ARCO, que tem participado em diversas exposições e acontecimentos de cerâmica a nível nacional e internacional. Em Setembro de 2008 representou Portugal na Bienal Internacional de Cerâmica, na Dinamarca, como jovem ceramista. No início de 2009 abriu o seu próprio ateliê e resolveu dedicar-se a cem por cento à cerâmica. Em 2010 esteve presente numa mostra do melhor design português na loja do MOMA em Nova Iorque. Terminou este ano o Curso Avançado de Artes Plásticas na ARCO, em Maio foi escolhida para participar na exposição “Portugal Convida” em Barcelona.

To love. Séries de peças exclusivas criadas num momento único.