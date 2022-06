Da Fabrica é um atelier de arquitectura com experiência nacional e

internacional especializado em projectos de reabilitação, construção nova, serviços e equipamentos. Os projectos e obra, embora dispersos centram-se na área metropolitana do Porto, Lisboa e no Oeste. Neste momento o atelier integra duas arquitectas a tempo inteiro, Ana Margarida Almeida Machado e Inês Pipa, trabalhando em parceria com equipas pluridisciplinares.

Da Fabrica is an architecture atelier with national and international experience, specialized in rehabilitation , new construction, services and equipment projects. The projects and work can be seen on the metropolitan area of Porto, Lisbon and the West Coast. At this moment the studio integrates two full-time architects, Ana Margarida Almeida Machado and Inês Pipa, working in partnership with multidisciplinary teams.