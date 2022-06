Com raízes nos anos 70, numa marcenaria tradicional de propriedade

familiar fundada por Alberto Fernandes, veio a nascer a empresa Fábrica de Móveis de Fontes. Criada em 1989, adveio de uma base sustentada em vários anos de experiência no que respeita ao trabalho em madeira.

No decorrer dos anos, a empresa focou-se essencialmente na produção para as mais diversas empresas e marcas nacionais, sendo que na última década tem vindo a alinhar-se numa estratégia de expansão para mercados internacionais. Esta aposta trouxe consigo novos desafios, que ajudam diariamente a De Fontes na conquista de um maior know-how no que respeita a novas técnicas de trabalho, no reforço dos laços comerciais com os nossos clientes e no desenvolvimento de novos contactos internacionais, consolidando a nossa posição como um parceiro de confiança em projectos futuros.

Actualmente, afirmamo-nos como uma empresa de confiança capaz de garantir resposta às mais diversas necessidades dos nossos clientes, no que respeita a projectos de pequena e/ou média dimensão. Para além de marcas de mobiliário, são nossos parceiros também os gabinetes de decoração, designers de produto e arquitectos de interiores.