Sobre a Rima Design

A Rima Design tem morada em Lisboa e foi fundada em 2018. Apesar de ser um projecto novo, a equipa por detrás da Rima Design conta já com 30 anos de experiência - em arquitectura e design de interiores de espaços comerciais e residenciais - que se traduzem na execução de trabalhos de excelência que sobressaem pela atenção ao detalhe.

A empresa presta serviços nas áreas do design de interiores e decoração, remodelação de espaços interiores e projectos de home staging.

A missão e o estilo

A Rima Design propõe-se a gerar experiências únicas através da criação de espaços exclusivos e funcionais que são pensados à medida de cada cliente. Os ambientes criados pela empresa distinguem-se pelo estilo minimalista - que acompanha as mais recentes e inovadoras tendências da indústria - e pela linguagem boho chic, natural e escandinava. O principal foco são os clientes e os objectivos traçados pelos mesmos. A Rima Design parte daí para desenvolver projectos naturais, inspiradores e funcionais que tanto podem ser de cozinha ou de uma casa inteira.

Projectos para casas e projectos para escritórios

A Rima Design é versátil. O portefólio da empresa conta com projectos para casas e projectos para escritórios que, não obstante reflectirem o estilo das designers, são diferentes na sua essência:

Projectos para casas -

a Rima Design ajuda os clientes a criar um espaço personalizado que cumpra o desígnio para o qual foi projectado. Para o efeito, recorre a ferramentas de design de espaço e de decoração e procura manter-se fiel a uma forma simples - mas não simplista - e descomplicada.

Projectos para escritórios -

é incontornável o impacto que o ambiente de trabalho tem na performance de quem nele actua. Se procura actualizar o mobiliário do seu escritório, organizar o espaço ou redesenhar todo o ambiente, tem na Rima Design a empresa certa para o ajudar nesta missão. Note-se que aos projectos da Rima está sempre associada uma preocupação eco friendly, inclusive para os ambientes de escritório.

Os materiais com que a Rima Design trabalha

Há espaços para os quais olhamos e que, por terem uma identidade muito própria, se percebe por que atelier foram intervencionados. Isso consegue-se através do uso de certos materiais, cores, texturas ou objectos de decoração. Sendo certo que os gabinetes procuram variar e inovar, também não é menos verdade que há elementos aos quais recorrem com frequência e que se tornam parte do cartão de visita dos mesmos. No caso da Rima Design, esses elementos são a madeira de carvalho, a palhinha e as plantas que trazem sempre um toque de cor e de frescura aos ambientes onde se inserem.

Processo de trabalho e valores

O trabalho da Rima Design segue um processo estruturado que facilita a dinâmica entre os clientes e a empresa. O processo começa por um contacto inicial em que se esclarecem expectativas e definem objectivos. Segue-se a isto uma visita ao local - caso seja necessário um levantamento mais detalhado - e o envio da proposta de projecto com todos os detalhes do que irá ser incluido no mesmo e o que o cliente pode esperar. Após a adjudicação do projecto por parte do cliente, procede-se ao envio de um questionário on-line que permite ao cliente detalhar melhor o briefing. Depois, dá-se início ao projecto e fazem-se, sempre que necessário, reuniões de revisão até a obra estar concluída (com entrega chave na mão, caso seja aplicável).

A Rima Design mantém-se fiel a valores tão importantes como o da sustentabilidade, transparência, simplicidade, funcionalidade e responsabilidade.