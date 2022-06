UMA EMPRESA DE DESAFIOS A Engicivil nasce em 2013 pelas mãos de dois profissionais com mais de 20 anos de experiência no sector da construção. A experiência acumulada permite hoje perceber o processo de construção como um todo mantendo o foco nas necessidades dos clientes e dos seus projectos.

A NOSSA MISSÃO DÁ SENTIDO AO QUE MAIS GOSTAMOS DE FAZER A Engicivil nasce com a missão de oferecer ao mercado o melhor que se pode fazer na construção, reabilitação e renovação no respeito integro pela vontade dos clientes e pelos mais rigorosos critérios de qualidade.

A Engicivil – Cardoso & Manata Lda. possui através da companhia de seguros Tranquilidade S.A. um seguro de Responsabilidade Civil – exploração sector construção, com o capital seguro de 670.000,00€

SOMOS TITULARES DE ALVARÁ IMPICO Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção acreditou a Engicivil – Cardoso e Manata LDA, com o Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas – Alvará 70366 – PUB Estamos habilitados com a CLASSE 3 em todas as categorias da nossa actividade, permitindo-nos executar obras públicas e particulares até ao valor e de 664.000,00€