A marca DOME® tem o seu valor assente numa longa história de família, que há mais de 65 anos tem passado o seu know-how de geração em geração, de empresa em empresa até aos nossos dias.

A DOME® é uma marca especializada em mobiliário de cozinha, roupeiros e móveis de banho, sendo a sua principal característica a inovação, criatividade e a grande capacidade técnica de poder fabricar por medida, utilizando as mais variadas matérias-primas e tecnologia de ponta para a sua transformação.

Contando com um quadro de pessoal especializado, a mão de obra associada ao nosso produto é composta por artesões com vários anos de experiência no sector (marcenaria pura e apurada), permitindo satisfazer as mais exigentes necessidades dos nossos/vossos clientes.