A "Mais Que Tudo" nasceu em 2000 com a ajuda "das melhores pessoas do mundo". Depois de um intervalo, chegou o momento de voltar! Voltámos diferentes... mas com as melhores coisas que aprendemos e que vamos partilhar consigo. Escolhemos as mais bonitas flores e com elas vamos fazer os mais bonitos arranjos para si. Encontrámos as melhores receitas do mundo que vamos preparar para si. Pensámos nas melhores ementas para festas que vamos organizar para si. Encontrámos os presentes perfeitos, tudo a pensar em si. A "Mais Que Tudo" criou uma nova loja on-line que quer fazer chegar a si as mais bonitas flores e os melhores sabores com que poderá organizar os seus eventos (almoços, jantares, lanches, coffe break) ou simplesmente partilhar com os seus amigos.

Vamos também ajudá-lo a preparar as suas festas com ideias originais e receitas sempre adequadas ao momento. Com "Mais Que Tudo" vai conseguir poupar muito tempo e trabalho e se precisar também vai encontrar um presente original para dar a quem quiser. A "Mais Que Tudo" está em Lisboa e St. Estevão, e basta ligar-nos que "vamos a correr" ajudá-lo.