Propriedade legal

Somos uma empresa de construção civil, empreiteiro geral com Alvará N.º 86741 do IMPIC com sede na Moita e trabalhamos na área da grande Lisboa e Setúbal.Somos especialistas na construção chave na mão de moradias, assim como restauros e reabilitações em apartamentos, moradias e espaços comerciais.Fornecemos um orçamento detalhado sem compromisso e sem qualquer encargo para a sua obra.Estamos disponíveis para agendar uma reunião, no dia e hora que lhe for conveniente ou poderá nos contactar via e-mail ( geral@gpr.pt ) ou telefone +351 936 106 733