Nascemos em 2006, em Cascais – Portugal com projectos de arte nomeadamente curadoria de exposições nos locais mais conceituados. Peças de Arte e Decoração para hotéis Especializamos-nos nas seguintes áreas, Arquitectura e Design de Interiores em espaços privados e também públicos e consultoria na área hoteleira. Em 2012, expandimos o nosso know-how para África, mais propriamente em Luanda – Angola onde criamos a empresa Zig Giz by M&M. E com o crescimento da empresa, novas áreas foram acrescentadas ao nosso portfolio, tais como Design Gráfico, Branding, Marketing e Webdesign.