A Oficina Design é um atelier dedicado ao desenvolvimento de projetos nas áreas de Design de Interiores e Arquitetura.





Com sede em Fátima, já criámos por todo o país inúmeros projetos e obras, no domínio residencial/habitacional, comercial, hoteleiro/alojamento local, cultural, incluindo a reabilitação de imóveis.





Contando já com duas décadas de atividade e uma equipa multidisciplinar, abrangendo a área da engenharia, arquitetura e das diferentes especialidades do design, que trabalha os espaços propostos englobando: Projeto e Orçamento, Obra e Remodelação, Interiorismo e Mobiliário, de forma a garantir e assegurar a qualidade do resultado final.





"Dar espaço ao sonho” é o mote que inspira a equipa Oficina Design. Com um olhar diferenciado, inovação e atenção a todos os detalhes que envolvem um projeto, procuramos soluções intemporais que tiram o melhor partido do espaço e se adaptam às necessidades e sonhos dos nossos clientes.





Construímos, assim, um portefólio diferenciado através de uma visão apaixonante.