A Alpha Details surge da ambição de uma equipa, jovem, coesa e dinâmica, com mais de 15 anos de experiência dedicada e especializada nas áreas de Arquitetura e Design, que almeja lançar no mercado um novo conceito na conceção e projeção de espaços.

Empresa com sede em Paços de Ferreira, Capital do Móvel, engloba vários elementos que dispõe de uma gestão estratégica, cujo objetivo é criar espaços com design, conforto e identidade, definindo projetos tanto para áreas interiores como exteriores, privadas ou públicas, procurando integrar o que de melhor se produz em Portugal no âmbito das Artes Decorativas (mobiliário, têxteis, cerâmica, vidros, metais,…). Sendo que projetar um espaço é dar-lhe a forma de que gostamos, criamos soluções, com um sentido, e adaptadas ao quotidiano e estilo de vida de cada cliente. Neste sentido, desenvolvemos distintos ambientes, desde jardins a planos integrados para hotéis, integrando Design de Interior e Exterior, articulando-os com as tendências de decoração pretendidas, recorrendo a Projetos em 3D e explorando cores, formas e materiais, com o único objetivo de criar ambientes harmoniosos e acolhedores. A nossa filosofia empresarial é ser referenciada pela excelência, distinção, personalização, qualidade, conforto e funcionalidade do espaço, dando resposta às necessidades sociais e culturais dos nossos clientes, aspirando a internacionalização.