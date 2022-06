Móveis e Carpintaria António Veiga Monteiro Lda. é uma empresa de transformação de madeiras e derivados da zona centro, executamos todo o tipo de Carpintaria e Mobiliário e Cozinhas, com mais de 30 anos de experiência na área. Temos técnicos e mão-de-obra especializada, oferecemos soluções ajustadas a medida do cliente. Podemos contribuir de forma positiva para as suas obras, com uma execução de qualidade que prezamos dentro da nossa estrutura. Dispomos de muitas obras por nós executadas a nível nacional, nomeadamente, as edições da casa dos segredos (Secret Story) Big Brother Vip, vários espaços comerciais desde minipreço, Intermarche, Aki, decathlon, vários centros de saúde, quarteis da GNR/tropa, inúmeras moradias inúmeras prédios, residências, entre outros.

Consulte-nos através dos nossos contactos abaixo descriminados, estamos sempre disponíveis para vos enviar os nossos melhores preços.

Carlos Monteiro (967579173

Email: carpavm@sapo.pt.