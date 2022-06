Sétima Geração é uma Empresa de Construção Cívil com diversas especialidades, Carpintaria, Divisórias e Tectos falsos, Pinturas, Ladrilhador, Alvenarias, Canalização, Electricidade, Serralharia, com Alvará de Construção Nº 57931.

Uma Empresa criada por profissionais da construção civil, com mais de 15 anos de experiência, a servir o mercado.