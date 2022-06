Richa, a alcunha familiar que a leva ao seu Mundo dos afectos e da descoberta da sua verdadeira essência.

Depois de Gestão de Recursos Humanos e de 20 anos na área financeira, uma adversidade dá-lhe outro rumo, buscando o seu sentido mais remoto, preferencial e autêntico.

Ousa desenvolver, e mostrar o que mais gosta, o seu seu lado criativo. Depois de várias formações em pintura e joalharia, faz um elo de texturas, e é impulsionada para personalizar vários espaços, colectivos e particulares, com o cunho da sua personalidade e de acordo com a exigência do seu cliente. O que acaba por ser uma simbiose perfeita e uma mais-valia para ambos. Ainda que reverente, porém está sempre aberta aceitar novos projectos e desafios.

Combina os materiais de madeira e latão com o seu sentir, simplicidade e despretensiosidade. Em frases que garante são um "sinal" e têm algum "sentido" para quem as elege.