Propriedade legal

Ao longo dos anos, e graças a uma equipa jovem e experiente, temos desenvolvido soluções à medida das exigências dos nossos clientes, por forma, a criar uma harmonia nos seus projectos.

A nossa vasta experiência no ramo da fabricação de móveis por medida, e o nosso sentido empreendedor, têm-nos aberto novos horizontes. Os nossos principais clientes são arquitectos, engenheiros, decoradores e consumidores em geral, com a possibilidade de apresentar desenhos 3D do projecto aproxima-nos cada vez mais da ideia do nosso Cliente.