Atelier OSO

Foi fundado em 2017 pelo arquiteto Filipe Raposo Cardoso após adquirir experiência profissional em vários ateliers em Lisboa e Londres.

Desenvolvemos estudos e projetos de arquitetura em todas as fases (estudo prévio, projecto base e licenciamento, projecto de execução e assistência técnica à obra). Identificamos e resolvemos problemas do espaço através da materialização do pensamento.

Visite o nosso sítio na internet para mais informações.