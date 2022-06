Com uma equipa multidisciplinar com vasta experiência do mercado imobiliário nacional e internacional, desenvolvemos projectos em parcerias estratégicas.

Somos uma empresa activa na regeneração do tecido urbano com a ambição de criar, por excelência, o melhor e mais eficiente projecto.

Devido às inúmeras parcerias estabelecidas, criamos condições para desenvolver hub´s que sejam, por si, geradores de negócio. Procuramos apresentar novas áreas de investimento para os nossos parceiros nas mais vastas áreas dos mercados nacional com internacional.

Lusíada Design acredita no mercado livre e ético com condições de igualdade para todos intervenientes.

Missão

Promover o bem estar, o conforto e a satisfação no viver pessoal e social no espaço arquitetónico.

Visão

Oferecer um serviço de excelência, qualidade e diversidade, que resulte na solução dos problemas do território e que satisfaçam os desejos e/ou necessidades dos seus habitantes e usufrutuários.

Valores

Na Lusíada respeitamos e defendemos os dez princípios do Pacto Global nas quatro áreas de direitos humanos, trabalho, ambiente e implementa activamente as iniciativas de responsabilidade social empresarial.