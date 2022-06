Propriedade legal

Nasce a 16 de março de 1994

Licenciou-se em Artes Plásticas, ramo Escultura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (2012-2016)

Realizou Erasmus em Barcelona (2015)

Trabalhou com o escultor Bruno Marques da Cunha (2016-2017)

Atualmente trabalha em projetos pessoais de escultura, desenho e gravura. (2018)

Professora de desenho e de modelação no Ponto das Artes, no Porto (2018)

Born on march 16, 1994

Graduated in Art, Sculpture at Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (2012-2016)

Erasmus in Barcelona (2015)

Worked with the sculptor Bruno Marques da Cunha (2016-2017)

Currently, works on personal projects of sculpture, drawing and engraving (2018)

Teacher of drawing and modeling at Ponto das Artes, in Porto (2018)