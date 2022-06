Mário Sua Kay formou-se na Universidade de Westminster, Londres, Reino Unido em 1979 com um BA Hons e um Mestrado em Arquitectura. É membro registado na Architects’ Registration Board no Reino Unido, membro do Royal Institute of British Architects e da Ordem dos Arquitectos Portugueses em Portugal. Começou a sua carreira profissional a trabalhar em Londres, em projectos de reabilitação urbana no centro da cidade. Em 1981 mudou-se para Lisboa e em 1984 fundou a Sua Kay Arquitectos. Nas últimas três décadas tem orientado o trabalho de design do atelier numa extensa carteira de projectos premiados tanto em Portugal como no estrangeiro: sedes de bancos, parques de escritórios, centros comerciais, habitação, complexos industriais high-tech, estádios desportivos, complexos de piscinas olímpicas, ginásios e clubes de saúde em Portugal, Europa, América do Sul, Ásia e África.

A sua educação e experiência de trabalho no Reino Unido e o seu contacto com alguns dos melhores do mundo da arquitectura, engenharia e planeamento no Reino Unido e na Europa têm sido uma força motriz por detrás do pragmatismo, da simplicidade e da qualidade de construção que distinguem os seus projectos.

Acredita que a sustentabilidade não se resume apenas à eficiência energética, mas incide também sobre a qualidade da construção no longo prazo. Deriva grande prazer de revisitar edifícios concluídos à mais de vinte anos e encontrá-los nas mesmas condições de quando foram entregues pela primeira vez ao cliente.

A Sua Kay Arquitectos levou esta filosofia de projectar e construir para a Europa Oriental - Polónia, Roménia e República Checa; para a Lituania, Sérvia, Angola, Moçambique, Brasil, China, Argélia e Marrocos.

A determinação e a crença que tornou isso possível, é também impulsionada por clientes que têm confiado à Sua Kay os seus projectos conferindo-lhe a responsabilidade de entregá-los a tempo, dentro do orçamento e com uma arquitectura que faz a diferença.

We just do it – No fuss, no hassle.