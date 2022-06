O que a casa significa para si?

Para nós, 411- design e arquitetura de interiores, a casa é o lugar onde nos revemos, onde nos sentimos seguros. Um lugar que reflete a nossa identidade, uma manifestação da nossa vida e uma extensão de nós mesmos.

Usamos a criatividade e o design como ferramentas essenciais para criamos espaços onde as pessoas habitem, trabalhem, experimentem e principalmente vivam felizes. Procuramos a emoção, o pragmatismo e o conceito “There is no place like home” - este é o nosso principal compromisso.

Cada projecto é estimulado pelo seu contexto, absorvendo factores circundantes, sociais e estéticos.

Os nossos princípios assentam no desenvolvimento de ambientes com qualidade dentro do orçamento, especiais e reconfortantes para potencializar o melhor usufruto do espaço, seja este residencial, comercial ou de serviços. Todos os produtos escolhidos e/ou desenhados são pensados ao pormenor com enfâse no briefing e na atmosfera que os envolve. Contamos com a representação de várias marcas de mobiliário, iluminação e decoração bem como com uma equipa de profissionais de várias áreas que nos permite dar o melhor aconselhamento.

Para nós, o design é mais do que uma imagem bonita, é a paixão pela criação de conjuntos individuais de soluções, com uma visão realista e determinada.

Temos aos seu dispor vários serviços, fale connosco.