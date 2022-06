A história do nome está relacionada com o percurso da loja. Como começou como antiquária, a Patine remete para o conceito de beleza que os móveis antigos adquirem ao longo do tempo.

A Patine celebrou, no passado dia 21 de Novembro, 35 anos de existência.

Fazendo uma breve retrospectiva histórica da empresa, diremos que iniciou a sua actividade em Coimbra, em 1981, dedicada ao mercado das antiguidades. A curto prazo, expandiu-se para a comercialização de tecidos de marcas de renome internacional, mobiliário e objectos de decoração, iluminação, tapetes, pratas, tintas e papel de parede, bem como para a concepção de projectos de interiores para hotelaria, espaços comerciais e casas particulares. Em 2007 iniciou um processo de internacionalização com a realização de projectos de design de interiores para o sector hoteleiro, algumas instituições públicas e privadas em Moçambique e Angola.

A partir de 2010 desenvolveu o conceito de concept/flagship e pop up stores no distrito de Lisboa e, no inicio de Dezembro de 2015, passou, em definitivo, a estar sediada em Cascais, com o objectivo de dar maior visibilidade da marca e de ter mais proximidade com os seus clientes.