A EMME surgiu em Aveiro em 2018 e é um atelier de decoração e design de interiores, arquitetura de interiores e remodelações.

Tudo começa com o briefing do cliente, que de pequenas ideias e grandes sonhos, surgem ambientes totalmente funcionais e acolhedores, onde cada elemento é pensado cuidadosamente. Na EMME Atelier, procuramos surpreender o cliente e responder às expectativas do mesmo através de ideias inovadoras.

Os ambientes que criamos são essencialmente depurados e intemporais, no entanto conseguimos criar ambientes com diferentes estilos, consoante o gosto do cliente e dos detalhes que ele nos fornece. Acreditamos que é no desafio de criar espaços que perdurem no tempo que distingue o nosso trabalho nesta área e, ao mesmo tempo, que nos incentiva sempre a fazer melhor.

Desenvolvemos projetos integrados, desde o estudo inicial de layout, passando pela escolha de materiais, cores, mobiliário, tecidos ou iluminação, marcados por um olhar diferenciado, inovação q.b. e atenção a todos os detalhes que envolvem um projeto. Damos aconselhamento e atendimento personalizado a cada cliente para que eles participem e estejam sempre a par do desenvolvimento do projeto.