A HISTÓRIA

Criada em 2004 a SOFTCURVE®, começou por inserir no mercado Português os primeiros puffs. Dado o sucesso, começamos a desenvolver os nossos modelos, com originalidade e com uma certa arrogância. Em 2004 desenvolvemos a nossa primeira peça, o puff Roma onde aliamos a ergonomia e a estética. Apartir dai até aos tempos de hoje, foi uma continuidade de dedicação e paixão pelo o que fazemos de melhor, projectar e produzir as melhor peças de estofos para si.

MISSÃO

A SOFTCURVE® tem simplesmente uma missão, projectar e produzir as peças de estofos mais incriveis, proporcionando uma experiência de conforto única.

VISÃO

A SOFTCURVE® será uma referência para o design de estofos mundial, onde as nossas peças mostrarão o verdadeiro valor da ergonomia e estética aliadas a uma harmonia perfeita entre a peça, o utilizador e o espaço.

O QUE ESPERAR

Com SOFTCURVE® você poderá esperar por peças incrivelmente originais com uma grande variadade de tecidos e acabamentos, onde poderá personalizar a sua peça à exaustão, dando-lhe a vantagem de criar autênticos espaços e ambientes simplesmente extraordinários.