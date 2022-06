Com um entendimento diferente da construção de casas de habitação, construindo com base em materiais reciclados ou 100% recicláveis, com dois sistemas construtivos diferentes, para clientes diferentes,mas com o mesmo propósito, construir com muita qualidade, com grande responsabilidade ecológica recorrendo a materiais como a madeira, a cortiça e até contentores marítimos, recorrendo a novos produtos resultantes da reciclagem de vários materiais , como o "Viroc", "Coretech", ou produtos 100% naturais, como o granito, ardósia, cortiça, madeira, entre outros.

Prometemos construir com responsabilidade ecológica, com muita qualidade e a preços muito competitivos.