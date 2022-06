A Matobra é uma empresa com 51 anos, situada em Coimbra e especialista na venda de materiais de acabamento para a sua casa. Para além da venda de materiais, tem ainda um conjunto de profissionais especializados, responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de cozinhas, design de interiores e decoração.





Os nossos clientes

Trabalhamos diretamente com clientes profissionais (construtores, arquitetos, engenheiros) e particulares.





Os nossos produtos

Com quase 200 fornecedores, a Matobra comercializa as melhores marcas do mercado da construção, vendendo materiais de gama económica e de gama premium, nomeadamente:

- Cozinhas;

- Torneiras;

- Pavimentos e revestimentos (madeira, laminado, pedra natural, papel de parede...);

- Ferragens;

- Eletrodomésticos;

- Cabines de duche;

- Loiça Sanitária;

- Banheiras de hidromassagem;

- Mobiliário;

- Cortinados;

- Sofás e Cadeirões;

- Tecidos com confecção personalizada;

- Acessórios de decoração.