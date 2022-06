O QUE NOS MOVE

Das paisagens às pessoas, das práticas culturais ao património histórico, da gastronomia à diversidade dos recursos naturais, o nosso país inspira-nos! O Portugal do passado, com as suas tradições, mas também o país do presente e, principalmente, o do futuro.

Queremos promover, divulgar e dinamizar a produção, o talento e a cultura portugueses através de unidades de alojamento temporário.

Uma Casa Portuguesa conta com o apoio de mais de 100 marcas portuguesas, de micro a grandes empresas, do norte ao sul do país. Juntos mostramos a qualidade e inovação do que produzimos. Preferimos produtos e locais, pela valorização dos nossos recursos, economia e força laboral mas também pela promoção do consumo consciente, com uma reduzida pegada ecológica.

Uma Casa Portuguesa mostra o Portugal de hoje, com raízes nas tradições e olhos postos no futuro. Cada casa tem o seu ADN, cores e texturas; todas sabem a Portugal actual: mistura de tradição com modernidade.

MISSÃO

Alugar casas de férias em Portugal que assegurem momentos memoráveis durante e após a estadia aos nossos clientes, pessoas exigentes que procuram experiências locais e personalizadas sem abdicar do conforto, através de serviços de excelência.

VISÃO

Ser referencial de excelência no mercado do aluguer temporário de casas para turismo contando com stakeholders motivados (colaboradores, parceiros e fornecedores).

VALORES

Prestar serviços de alojamento de qualidade superior

Demonstrar uma atitude positiva e proactiva em qualquer contacto com o cliente

Promover uma cultura organizacional com entusiasmo e simpatia

Valorizar os recursos e produtos locais com vista à promoção das economias locais, acima de qualquer outro interesse

Divulgar Portugal à luz da sua contemporaneidade e não somente com base nas suas tradições