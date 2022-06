Escala Absoluta é uma empresa de arquitetura com mais de 40 anos de experiência. Em fase de crescimento, conduzida por dois arquitetos. A equipa é composta por 14 profissionais.

Escala Absoluta constitui-se como uma equipa multidisciplinar que conduz cada projeto local ou internacional, grande ou pequeno, com as expectativas e desejos do cliente, sempre fundados em princípios e éticas arquitetónicas fortes.

Numa prática interdisciplinar que trabalha todos os campos da arquitetura: do projeto interior ao planeamento urbano, onde se inclui habitação, saúde e equipamento, quer no sector privado ou público, esta equipa, projeta desde o conceito, passando pelo projeto de execução até ao acompanhamento de obra.