O Atelier foi criado em 2013, criando o conceito IA Arquitectura&Interiores

Os Projetos em que inverti constam do meu portfólio

Durante este período executei inúmeras obras com diferentes equipas, nas diferentes fases de um projecto de arquitetura. Trabalhei preferencialmente na r eabilitação e remodelação de imóveis , área em que acumulei considerável experiência, dominando todas as vertentes:

Licenciamento,projecto,execução, caderno de encargos, selecção e adjudicação de empreiteiros, escolha de materiais e planeamento, gestão e fiscalização de obra, mantendo sempre o cliente sempre informado.

A relação pessoal com o cliente é a imagem de marca do meu trabalho, que se reflete na escolha dos materiais, nas sugestões e soluções arquitetónicas que apresento e na proximidade e disponibilidade para aconselhar, explicar e “guiar” o cliente pelo mundo de opções ao seu dispor, tentando que o produto final seja o mais adequado aos desejos do cliente e ao mais baixo custo.

.