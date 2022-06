O atelier Artica, situado em Lisboa e formado em 1992 sob a tutela da arquitecta Cristina Santos e Silva, tem desenvolvido inúmeros projectos privados de habitações unifamiliares, escritórios, lojas e exposições.

Aliada aos projectos de arquitectura e arquitectura de interiores surge também a decoração no âmbito de actividades da Artica através da loja de decoração com o mesmo nome.

Cristina Santos e Silva formou-se em Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1983, especializando-se em Recuperação Urbana. Trabalhou desde cedo em ateliers de arquitectos de renome, como José Daniel Santa-Rita, Tomás Taveira, Manuel Vicente, João Sousa Lino, entre outros, exercendo depois funções de assessora no Gabinete de Património Cultural de Macau.

Em paralelo, tem participado em vários acontecimentos e publicações, expondo parte do seu trabalho no âmbito da decoração, nomeadamente de casas particulares, bares, restaurantes e lojas, destacando os seguintes: Restaurante Eleven, Restaurante Rios, Restaurante Praia-Café, Hotel Vilamonte Resort & Spa, Hotel Infante Sagres, Hotel Caminhos de Santiago, remodelação do Hotel Altis Castilho, Hotel Altis Avenida, Marinha Edition Hotel & Thalasso, entre outros.