A Flam & Luce ® Luminaires, surge no inicio dos anos 2000 no mercado francês, na qualidade de trader na àrea da iluminação de interiores. Alguns anos depois e após inúmeras solicitações de diversos clientes, inicia o seu processo de criação de candeeiros com design exclusivo em colaboração com alguns designers.

No final de 2011, a marca é adquirida a 100% pela empresa ByClassy - Decoração e Interiores, Lda., que centra toda a sua estrutura produtiva e logística na zona centro de Portugal. Inicia-se um novo cliclo de reestruturação em que a equipa de designers é alargarda e vê-se reforçado o papel de editor de design com linhas próprias e exclusivas. Com capacidade para estabelecer uma estreita colaboração para projectos específicos para hotelaria e/ou arquitectura de interiores, proporcionamos desenvolvimento exclusivo ou personalização do existente, sempre com garantia de certificação para utilização, segundo as normas europeias e internacionais.