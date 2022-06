É uma iniciativa, com base na cidade da Póvoa de Varzim, que tem como principal objectivo desenvolver um produto capaz de contribuir para a qualificação do habitat humano, com eficiência e inovação.

Singularidade, conforto, eficiência, economia, responsabilidade, estética, durabilidade e flexibilidade, são algumas das premissas transversais a todos os projectos, sejam estes na área Arquitectura, do Design ou do Urbanismo.

Cada projecto procura soluções que, de forma integrada, combinem as expectativas do cliente com respostas responsáveis, ética e esteticamente.

