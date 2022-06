A Once Upon a Trash é uma oficina de reciclagem de móveis com uma missão: dar uma nova oportunidade de vida a objectos que já tiveram o seu tempo e cujo único destino seria (aparentemente) o lixo.

Reciclagem é a palavra de ordem. Aqui não é encarada apenas como uma palavra bonita, mas como um caminho responsável e absolutamente necessário num mundo que se quer mais ecológico. Pretendemos combater o consumo desnecessário, poupar matérias primas cada vez mais escassas e reduzir resíduos.

Acreditamos que a decoração reciclada não só é a postura mais indicada em termos ambientais, como permite minimizar custos e criar espaços cheios de alma e personalidade.

Cada objecto carrega consigo uma história capaz de influenciar o ambiente em que se encontra.

Assim, pretendemos reiniciar histórias antigas, destinadas a acabar mal, repensando na utilidade de cada objecto e fazendo-o reviver através de outra função, ou simplesmente tornando-o mais apelativo e adequado ao espaço a que se destina. A Once Upon a Trash gosta de finais felizes.

____

Once Upon a Trash is a recycling shop pursuing one distinctive mission:

To give a new life to objects which already fulfilled their initial purpose and would now be thrown away.

Recycling is the main motif. It is not only a fancy word, as it is a responsible and absolutely necessary path towards a more ecological world as well. We seek to fight unnecessary consumption, save raw materials and reduce residue level.

We believe recicled decoration and design is not only the correct attitude regarding the environment, as it allows to minimize costs on one hand and create sets full of personality and soul on the other.

Every object embodies its own story, wich is able to influence the environment where it is set upon.

Therefore, we intend to recreate past stories destined to a cruel ending, by rethinking each object's utilities and making them live again through another function, or simply making it more adaptable to their new environment. Here, at Once Upon a Trash, we like happy endings.