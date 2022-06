Criada em 1986, mas com uma génese que data dos anos 60 pela mão do empresário Mário Moreira das Neves, a Banema é líder nacional no mercado de derivados de madeira, para o qual disponibiliza uma vasta gama de produtos e serviços.

A empresa conta com um grupo de profissionais com uma vasta experiência no setor, sendo hoje reconhecida como uma empresa de referência.

Os produtos e serviços da Banema são utilizados em indústrias tão diversas como a do mobiliário, carpintaria, construção civil e naval, reabilitação urbana, decoração de interiores e ainda com uma forte aposta no acompanhamento aos gabinetes de arquitetura e engenharia que utilizam estes materiais nos seus projetos.

A Banema tem como missão ser uma empresa de referência no mercado da comercialização de produtos derivados de madeira. Pela via do compromisso com o cliente, a qualidade, a inovação e o serviço prestado, respeitando sempre o meio ambiente e a comunidade em que se insere.