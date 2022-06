A DOME arquitetura & engenharias integradas pretende dar resposta

às necessidades atuais das empresas construtoras, prestadores de serviços e clientes finais. Disponibilizando com uma equipa experiente, um serviço completo, integrado e compatibilizado entre os vários projetos, o que permite abreviar prazos, garantir uma maior eficiência e minimizar os custos e os trabalhos a mais.

Temos vindo a desenvolver nos últimos anos projetos dentro e fora do País, de diversas escalas - nas áreas da arquitetura, do desenho urbano e das diversas especialidades, onde se inclui habitação, serviços, indústria, saúde, equipamentos e decoração.

Cada projeto é objeto da atenção, de uma equipa pluridisciplinar - de arquitetos, engenheiros, preparadores de obra e modeladores 3d dirigida pelas especificidades do lugar e do programa, mantendo em permanência um diálogo com o cliente.

Os nossos serviços vão desde a realização de todos os projetos, de licenciamento e de execução - na área da arquitetura e das engenharias, na preparação de obra, no acompanhamento de consulta e adjudicação da obra, na decoração de interiores, na assistência e direção técnica de obra e na emissão de diversas certificações, bem como um serviço completo de Chave na Mão. Cada obra é acompanhada desde início até à sua conclusão.

Defendemos soluções simples, alicerçadas no aproveitamento dos sistemas e ciclos naturais do sol, do vento e da chuva.

A utilização de sistemas tecnologicamente evoluídos só será adotada quando, os seus custos sejam garantidamente amortizáveis. Controlar os consumos energéticos dos edifícios e os impactos ambientais, resultantes da construção é, e sempre será, uma preocupação no decorrer dos vários projetos.

No final o que pretendemos é a satisfação dos clientes e um acumular de experiências, necessárias para a nossa evolução.