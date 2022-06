No mercado há mais de 25 anos, a BIOJAQ apresenta aos seus clientes soluções de qualidade na área da climatização. Trabalhando como importadora exclusiva em Portugal de várias marcas de prestígio na área, a Biojaq dispõe de uma vasta gama de recuperadores de calor, salamandras e caldeiras para aquecimento, trabalhando com combustíveis como a lenha, os pellets e o gás. Graças a todos os parceiros que trabalham com a Biojaq, é possível garantir a instalação e devida assistência técnica em todo o território nacional e ilhas.Como importadora, a Biojaq honra-se de trabalhar apenas com marcas que fabricam equipamentos de alta qualidade, garantindo assim o melhor produto aos seus clientes. A qualidade dos equipamentos é comprovada e certificada, garantindo assim a máxima fiabilidade, rentabilidade e eficiência energética. Desta forma, a Biojaq apenas comercializa produtos certificados e que estão em conformidade com as normas Nacionais e Europeias em vigor.Com o objetivo de tornar a decoração das habitações dos seus clientes mais atraente, a Biojaq aposta também em equipamentos que possuam um design irreverente que se destacará em qualquer que seja o espaço em que se encontrem instalados. Para além de todo o conforto de climatização que os equipamentos oferecem, os mesmo tornam-se parte do embelezamento e conforto que só um lar pode transmitir.A Biojaq afirma-se hoje como importadora e distribuidora das mais prestigiadas marcas do mercado das Energias Renováveis, líderes Europeus tais como: Bodart & Gonay, Metalfire, Drufires, Globalfires, Dik Geurts, Jolly-Mec, Palazzetti, Froling (entre outras) e assegura a sua comercialização, distribuição e instalação a nível nacional através de uma estreita colaboração com vários agentes por todo o país. Prima pela qualidade dos seus serviços, indo sempre ao encontro das necessidades dos seus clientes.