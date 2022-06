Pedro Ferreira Architecture Studio é um atelier de arquitetura sediado em Portugal com projetos a decorrer na Europa, Africa e América do Sul.Entre os seus associados e colaboradores encontram-se arquitetos, engenheiros, designers, com formação em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Brasil.Com uma vasta experiência em vários sectores do mercado da construção, tem nos últimos 14 anos projetado edifícios tanto para os setores público como privado, especializando-se em cinco grandes áreas de atividade: Habitação, Saúde, Turismo, Transportes e Reabilitação.Pedro Ferreira Architecture Studio tem ao longo dos anos visto a sua obra ser publicada em países tão dispares como, Corea do Sul, China, India, Alemanha, Portugal, Egipto, Chile ou Brasil.Uma forte relação com o cliente, o total acompanhamento de todo o processo, desde a conceção à construção, aliados à investigação e inovação, são os elementos chave da filosofia do atelier.