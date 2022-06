Home Technology Designers é o departamento da Segurtec | Global Solutions orientado para a concepção de soluções personalizadas na área tecnológica para a habitação e Iates.

Desde a sua origem tem desenvolvido parcerias sempre com o objectivo de obter novos conhecimentos. Com isto a HOME tem vindo a adquirir vasta experiência, com especial foco na integração de tecnologias mais atuais, o que lhe tem dado uma posição de destaque no mercado, merecendo desta forma a preferência e confiança dos clientes na implementação dos seus projectos.

Com mais de 18 Anos no mercado, a empresa destaca-se nas áreas da Domótica, Som e Cinema. Ou seja a integração de todas as soluções tecnológicas.

Porque todos os clientes são diferentes e precisam de soluções personalizadas, todas as propostas apresentadas são criadas à medida, dando um valor acrescentado à solução final, conseguindo assim a total satisfação do cliente.