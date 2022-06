Somos uma equipa de geometria variável, dinâmica e flexível, determinada a prestar um serviço personalizado, procurando traduzir com rigor, qualidade e originalidade, os interesses do Cliente.

Defendemos o trabalho em equipa, como factor determinante para a eficácia dos nossos projectos. A reflexão crítica sobre o que fazemos e, o inconformismo do nosso saber, são a nossa motivação. Procuramos aperfeiçoar continuamente metodologias de trabalho para conseguir: - a criatividade no conceito do projecto; - o rigor no cumprimento dos prazos; - o controlo de qualidade e de custos do projecto; - a coordenação dos projectos e o acompanhamento em obra.