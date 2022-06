Trabalhamos com várias empresas publicas e privadas do sector da construção civil como por exemplo: Grupo Elevo, Somague Engenharia, HCI Construções, Mota-Engil, Construtora San Jose, e outras mais, trabalhamos também com clientes particulares e já executamos vários trabalhos muito conhecidos como por exemplo a construção do Hotel Myrad no Parque das nações, a construção do centro comercial alegro de Setúbal, a reconstrução do mercado da Ribeira em Lisboa e vários outros edifícios menos conhecidos como a recuperação do Hotel Luena na R. Pascoal de melo em Lisboa e outros prédios antigos também em Lisboa. Já executamos também vários trabalhos na região do Algarve e nos Açores(Ilha Terceira).