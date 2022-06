Em 1995 nasce a marca IC interiores, com assinatura de profissionais na área de Decoração e Arquitetura. Desenvolvemos projetos de decoração chave na mão, desde a obra à decoração. As nossas áreas de atuação focam-se em residências, escritórios e espaços comerciais. A nossa equipa dinâmica de arquitetos desenvolve cada projeto de forma personalizada, atendendo às necessidades específicas de cada cliente.

Todos os projetos são trabalhados em conjunto com o cliente, para que o resultado final esteja enquadrado com o seu objetivo, superando sempre as suas expectativas. O nosso empenho reflete-se sempre no resultado final. Cada trabalho é um desafio diferente que abraçamos com a paixão do nosso trabalho. Os nossos projectos reflectem conhecimento de várias décadas de trabalho, tornando todos os projetos criativos, com uma linha única de trabalho, com assinatura de IC interiores.