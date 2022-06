Diante da atual conjuntura, nas exigências atuais, a criatividade tornou-se uma qualidade indispensável. O visualizar além do que é proposto, a capacidade de encontrar novas soluções e a ousadia de sugeri-las podem fazer toda a diferença, cada vez mais, quem nos solicita, têm valorizado essas competências, pois se hoje o mercado está em constante renovação, elas também precisam se renovar e, mais do que isso, se destacar:

Criação, arquitectura, arquitectura de interior, arquitectura de renovação/requalificação, engenharia, design, direcção de obra, acompanhamento de obra e acima de tudo criatividade.

Para que a criatividade flua é claro que, antes de tudo, é necessário contar com Clientes, Colaboradores que estejam dispostos e preparados a inovar. Se a estrutura oferecida for “dura” e inflexível, as pessoas também se sentirão assim e, desse modo, barradas na concepção de novas ideias. Por tanto, PLAE Arquitetura & Engenharia LDA. é uma importante ferramenta disposta a enfrentar qualquer desafio que lhe seja solicitado.