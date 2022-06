O Studio Deusdara tem seu foco na arquitectura e no design de produto. Seus primeiros trabalhos iniciaram em 2012, no Brasil, e hoje também tem seu escritório em Portugal, na cidade de Braga. Além dos projectos arquitetónicos, produz e comercializa peças de design de autor, contemporáneas e originais, no Brasil e em toda Europa. O arquitecto brasileiro Davi Deusdara é a cabeça criativa que dá nome ao trabalho do Studio, que tem foco nas ideias que podem fazer parte das soluções do dia a dia e no design acessível e descomplicado.