A Hunikus é um projeto iniciado em 2014, é um conceito e uma marca de produtos de interior, desde mobiliário a acessórios de cozinha, que tem como principal objetivo oferecer soluções para a sua casa, com criações inovadoras, diferentes e com carácter próprio. Vemos no design um forte aliado à nossa filosofia, e garantimos sempre que todos os nossos produtos sejam devidamente acompanhados, desde a sua fase de produção até ao momento em que parte para a sua casa. Apostamos na potencialidade e qualidade dos materiais, desenvolvendo soluções contemporâneas, ecológicas e intemporais; que combinadas criam ambientes que interagem consigo. Estas são as principais características de produtos HUNIKUS.