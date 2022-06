Arte:

Xana Boarotto é uma artista e decoradora de interiores que recicla materiais criando peças únicas e que nunca se replicam, tendo já participado em várias exposições.

Projetos de Obra e Decoração:

Avaliamos as características do seu espaço, em parceria com o arquiteto e/ou empreiteiro, apresentando propostas de cores, revestimentos, tecidos, mobiliário, iluminação e acessórios, fazendo todo o acompanhamento em obra, de forma a garantir a satisfação total do cliente.

Pintura Decorativa:

Apresentamos excelentes soluções de pintura para renovação de espaços e/ou peças de mobiliário antigos, dando-lhes um toque original, com personalidade e modernidade.