A Arquitetura Paisagista é a conjugação das minhas três paixões. Arte, Natureza e Pessoas.

Ao trabalhar nesta área estou envolvida no aprofundamento de conceitos que a cada dia se tornam fundamentais para a sociedade. Pretendo assim estudar, desenvolver, criar, projetar, proteger e recuperar jardins ou paisagens. Sejam eles de carácter privado, público ou histórico, tendo sempre em conta princípios ambientais e sustentáveis. Com a Arquitetura Paisagista é possível desenhar espaços nos quais as pessoas vivem, trabalham, brincam, relaxam, passeiam e visitam todos os dias. Trabalhar com a paisagem é um privilégio. É ela que invoca histórias, emoções e lembranças, tornando-se num grande impacto para os nossos sentidos. A organização ambiental e responsabilidade ecológica, conjugadas com o desenho correto dos espaços verdes pode mudar vidas. Perceber que as nossas experiências e emoções mudam consoante o ambiente em que estamos inseridos é perceber que a Arquitetura Paisagista é imprescindível.

Trabalhar no presente para o futuro, com um olhar no passado.